Comisia municipală Bălți pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024

17:40

În prima zi de primăvară, sărbătorim în mod tradițional Mărțișorul, sărbătoare ce este marcată printr-o diversitate de evenimente organizate în municipiul Bălți. Unul dintre evenimentele organizate în municipiu este Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor 2023”, devenit tradițional pentru orașul nostru și are loc pentru a 57-a oară. Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor 2023” are drept... Read More →