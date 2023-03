Filme românești, prezentate la Festivalul Internațional de Film de la Sofia

Patru filme românești au fost selectate la Festivalul Internațional de Film de la Sofia, care se desfășoară în perioada 16-31 martie 2023. Organizatorii au selectat filmele: Spre nord (To the North), regia Mihai Mincan, care va concura în Secțiunea International Competition for First or Second Feature Films; Oameni de treabă (Men of Deeds), regia Paul […] Articolul Filme românești, prezentate la Festivalul Internațional de Film de la Sofia apare prima dată în InfoPrut.

