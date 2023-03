Partid politic condamnă declarațiile Maiei Sandu

05:40

Dacă simți nevoia să evadezi, să lași totul în urmă și să pleci în lume, măcar pentru un an, o companie de croaziere are o ofertă de vis. Life at Sea Cruises a lansat recent o croazieră la un preț relativ accesibil. Croaziera durează trei ani, dar se pot achiziționa sejururi pentru un an, cu […]