Serebrian: Presupusul atac terorist ar fi avut scopul de a îngrădi accesul diplomaților străini în regiunea transnistreană

11:00

Serviciul de presă al Kremlinului a anunțat în dimineața zilei de 19 martie că președintele rus Vladimir Putin a vizitat orașul ucrainean Mariupol, ocupat de trupele ruse. Este prima presupusă vizită a lui Putin în Donbass de la începutul invaziei ruse în Ucraina. „Vladimir Putin a ajuns la Mariupol cu elicopterul. La volanul unei mașini, […] The post FOTO/VIDEO Kremlinul susține că Putin a vizitat orașul ucrainean Mariupol. La volanul unei mașini ar fi făcut un tur appeared first on NewsMaker.