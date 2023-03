A doua rundă de concedieri la Amazon. Încă 9.000 de angajați vor rămâne fără un loc de muncă

07:40

laureat cu Premiul Nobel, există o corelație semnificativă între bani și fericire care depășește pragul salarial de 75.000 de dolari pe an. În esență, banii pot aduce fericirea, transmite Bloomberg. Un studiu publicat pe 1 martie în revista Proceedings of the National Academy of Sciences arată că starea de mulțumire crește constant odată cu veniturile […] Articolul De câți bani ai nevoie ca să-ți „cumperi” fericirea. Datele ultimului studiu apare prima dată în Bani.md.