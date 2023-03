FOTO// Activiștii PSRM au organizat un flashmob la Bălți, în fața casei lui Alexandr Nesterovschi. Ce solicitări au aceștia

12:50

The Simpsons va readuce în scenă un personaj celebru de la începuturi – la 33 de ani de la ultima sa apariție. Primul sezon al longevivului desen animat a introdus un personaj numit Jacques, în episodul „Life On the Fast Lane” din 1990. Vociferat de comediantul și cineastul Albert Brooks, Jacques era un instructor francez de bowling […]