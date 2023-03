VIDEO. Președintele Chinei a aterizat la Moscova

07:50

Inainte de a discuta semnificatiile acestui vis, sa lamurim o problema pe care multi oameni si-o pun: este posibil sa mori in realitate daca mori in vis? Acest mit urban a infricosat multa lume, insa psihologii ne asigura ca faptul ca avem astfel de vise nu ne poate afecta in viata reala. In cel mai …