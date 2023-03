„Așa că priviți cu atenție spre cer”. Dimitri Medvedev amenință Curtea Penală Internațională

09:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile la carburanți: benzină și motorină, pentru perioada 18 – 20 martie. Pentru un litru de benzină, șoferii vor trebui să scoată din buzunar 24,76 le, cu 10 bani mai puțin decât vineri. Motorina va putea fi procurată cu 21,92 lei per litru, ieftinindu-se cu 22 […]