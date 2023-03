Cinci evenimente pentru un început de săptămână frumos. Unde ieșim pe 20 martie

18:45

După cum v-ați convins și în articolele anterioare, în cadrul proiectul On The Map, participanții au parte de o multitudine de evenimente captivante, utile și creative. Un eveniment care cu certitudine a fost o sursă de inspirație și interes pentru participanți a fost ziua călătoriilor. Сообщение (foto) Proiectul On The Map continuă. Ce a descoperit echipa „Hoinarii” în raionul Hâncești появились сначала на #diez.