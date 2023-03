Război în Ucraina: Trei civili, uciși în bombardamente rusești în regiunea Zaporojie

10:30

Academicianul Valeriu Pasat: Un sistem juridic înnoit are nevoie de oameni noi, care să-l edifice cu onoarea cuvenită Valeriu Pasat, membru al Academiei de Științe a Moldovei, fost ministru al Apărării și director al SIS, a venit cu o reacție după Adunarea Generală a Judecătorilor de vineri, care a fost în cele din urmă amânată. „Dumnezeu să te ferească de judecata măgărească! (Alecu Donici) Am urmărit cu un deosebit interes desfășurarea Adunării Generale a Judecătorilor din Republica Moldova, c...