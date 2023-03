Arina Sabalenka și Elena Rybakina se vor confrunta în finala de la Indian Wells – O reeditare a finalei de la Australian Open

09:50

Deputații socialiști, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia rămân pe poziția că indexarea pensiei la nivelul de 14,4% este neconstituțlională și nu poate fi acceptată în condițiile creșterii prețurilor la produse, servicii și tarife. Alla Darovannaia a adus critici guvernării pentru faptul că pensionarii nu mai reprezintă o prioritate pentru stat spre deosebire de alte instituții ...