În Moldova va fi organizată Săptămâna Educației Financiare: ministra Finanțelor va merge în 2 licee și 4 universități 

13:50

O femeie din Ucraina ar fi doborât o dronă rusească cu un borcan de murături. Life Liga s-a întâlnit cu această bătrână, însă ea nu a permis ca numele și înfățișarea să-i fie arătate. Totodată, și prima doamnă a Ucrainei Olena Zelenski a relatat despre această faptă eroică într-un interviu pentru presa străină. Ppe rețelele […] The post (VIDEO) Bătrâna care a doborât o dronă cu un borcan cu murături, celebră și în SUA. Prima Doamnă a Ucrainei le-a povestit cazul jurnaliștilor americani appeared first on NewsMaker.