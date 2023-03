În ultimii zece ani numărul bolnavilor de tuberculoză în Republica Moldova s-a înjumătățit

13:45

Un moldovean are un risc dublu de a deceda din orice cauză, comparativ cu o altă persoană care locuiește în alt stat din Regiunea Europeană, are o speranță mult mai mică la viață, riscă să moară de o boală cardiovasculară, este cel mai probabil supraponderal, este dependent de vicii și are un risc crescut de hipertensiune.