Olaf Scholz salută decizia CPI de emitere a mandatului de arestare pe numele lui Vladimir Putin

17:10

Cele mai mari bănci din SUA s-au unit pentru a depune 30 de miliarde de dolari în First Republic Bank, în încercarea de a-i consolida finanţele şi de a limita consecinţele prăbuşirii a doi mari creditori în ultima săptămână, scrie Financial Times. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup şi Wells Fargo vor depune fiecare 5 […] Articolul Băncile de pe Wall Street vor ajuta First Republic cu 30 de miliarde de dolari pentru a evita încă un faliment apare prima dată în Bani.md.