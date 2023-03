„Леди Гаaга”. Reacții internauților după ce Tribunalul de la Haga a emis mandatul de arest pe numele lui Putin

12:20

Brandul vinicol Vinul Moldovei (Wine of Moldova) va participa la cea mai importantă expoziție internațională de vinuri din lume ProWein, ce se desfășoară în perioada 19-21 martie în Düsseldorf, în Germania. Anul acesta brandul va fi reprezentat de 41 de crame. Evenimentul întrunește zeci de mii de oameni de afaceri, mii de standuri ale producătorilor