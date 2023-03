(foto) Lista țărilor din Europa în care s-au filmat unele dintre cele mai populare seriale

11:30

În cadrul proiectului On The Map, peste 50 de participanți au vizitat cinci regiuni ale țării, descoperind peste 20 de destinații interesante în fiecare dintre aceste regiuni. Mai jos veți afla ce locuri impresionante din Chișinău a vizitat echipa „DaDiȘiNu" din cadrul proiectului „On The Map".