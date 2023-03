Ministrul Culturii, despre cedarea sediului Bibliotecii Naționale: Fondul de carte are nevoie de un nou loc de depozitare, iar clădirea – de reparație

11:10

Pentru prima dată din martie anul trecut, prețul la motorină scade sub 22 lei/litru. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 17 martie. Agenția declară că după o perioadă în care piața petrolieră regională a fost puternic afectată de consecințele războiului din Ucraina, actualmente se atestă o stabilizare