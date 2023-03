Zelenski salută decizia „istorică” a CPI de a emite mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin

11:20

După o perioadă în care piața petrolieră regională a fost puternic afectată de consecințele războiului din Ucraina, actualmente se atestă o stabilizare a prețurilor la carburanți și revenirea acestora la nivelul înregistrat la începutul lunii martie a anului trecut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin urmare, prețul la motorină, carburantul care reprezintă circa 3/4 din … Articolul Pentru prima dată în ultimul an, prețul la motorină scade sub 22 lei per litru. Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în ZUGO.