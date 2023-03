Joe Biden: Mandatul de arestare al CPI împotriva lui Putin este „justificat”

08:50

Imagini șocante în Crimeea ocupată de ruși! Elevii sunt obligați să participe la instruirea militară. Copiii, inclusiv fetele, sunt învățați să mânuiască armele, fiind difuzate imagini video cu „antrenamentele” care au loc în școli, scrie realitatea.md. Russian state media report that elementary military training lessons have begun in occupied Crimea pic.twitter.com/fsAEpTR0QC — Francis Scarr (@francis_scarr) […]