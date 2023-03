Un cuplu din regiunea Tver, Rusia a fost condamnat la câte 6 și 7 ani de închisoare pentru că a redistribuit postări despre crime de război

10:20

Bilanțul deceselor, în urma incedinului la sediul direcției FSB din cadrul Poliției de Frontieră din orașul Rostov pe Don, a crescut la patru, transmite tvrain. Cadavrul celei de-a patra victime a fost găsit sub dărâmături la parterul clădirii FSB. Amintim că, pe 16 martie, sediul direcției FSB din cadrul Poliției de Frontieră din orașul Rostov