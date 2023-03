Olesea Stamate: Unii au vorbit despre faptul ca judecătorii sunt elita societății

05:20

Este puţin probabil ca Putin să captureze semnificativ mai multe teritorii în acest an, potrivit directorului naţional de informaţii al SUA, Avril Haines, relatează The Guardian. Avril Haines a declarat în cadrul unei audieri în Senat că armata rusă va fi probabil incapabilă să continue nivelul actual de luptă, chiar şi cu posibila capturare a […] The post Șefa spionajului american dezvăluie planurile lui Putin în Ucraina. Ce va face Rusia anul acesta first appeared on NEXTA.