Se convoacă Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu situația excepțională din justiție

15:30

Întâlnirea cu flori a tancurilor rusești a fost promovată intens în istoriografia sovietică ca moment de bucurie din partea populației locale, dar cercetările în teren au identificat și alte fațete ale acestui eveniment, spune Ludmila Cojocaru, șefă a Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, filială a Muzeului Național de Istorie,... The post Ludmila Cojocaru: Întâlnirea cu flori a tancurilor rusești are și alte fațete decât cele promovate de istoriografia sovietică appeared first on Portal de știri.