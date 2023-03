Expoziția „Artiști români pe mapamond” va fi organizată în premieră la Chișinău

13:20

O nouă înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare de forțele armate ucrainene arată cum acestea au reușit să distrugă 3 lansatoare multiple de rachete Uragan BM-27 într-un singur atac împotriva armatei ruse, transmite hotnews. Atacul a avut loc în apropierea satului Novonîkanorivka din regiunea Lugansk, unde rușii au încercat să ascundă lansatoarele de rachete într-o zonă împădurită. #Ukraine: Three Russian Uragan 9P140 220mm multiple rocket launchers were destroyed by Ukrainian a...