Marina Tauber a fost invitată pentru discuții la Guvern. Ce a răspuns deputata

10:00

De la 1 aprilie 2023, prestațiile de asigurări sociale, inclusiv pensiile și unele prestații sociale de stat, vor fi indexate cu 15%, prevede un proiect de hotărâre de Guvern. Astfel, de la 1 aprilie 2023, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2.620,62 lei, relatează Mold-Street. Potrivit proiectului, de la 1 aprilie 2023, cuantumul […] The post Pensiile se indexează cu 15%. Când intră în vigoare decizia Guvernului? appeared first on NewsMaker.