Ministra Justiției amenință sistemul judecătoresc: În circumstanțele actuale, se impune întreprinderea unor soluții dure

18:20

Aeroportul Internațional Chișinău deja se află în proprietatea statului. Până pe1 mai, sub controlul statului urmează să fie transferate operațiunile aeroportuare. Precizările au fost făcute de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul unor declarații de presă în urma unei vizite de lucru la Drochia. „Noi acum transferăm operațiunile aeroportuare sub controlul statului. Sunt niște proceduri tehnice, […]