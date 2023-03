Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate după decizia Adunării Generale a Judecătorilor – „Înțeleg că ei au decis totuși să blocheze curățarea justiției”

23:00

Comisia de la Veneția a emis un aviz consultativ la pachetul de proiecte de legi ce vizează activitatea SIS. Experții străini sugerează autorităților de la Chișinău să se abțină de promovarea acesor proiecte pentru că ele periclitează drepturile drepturile la viața personală și de familie, domiciliu și corespondență „Aceste prevederi sunt deosebit de problematice, nu ... Comisia de la Veneția: Puterile acordate SIS-ului sunt extrem de largi și au un efect înfricoșător – Sunt periclitate dreptul la viața personală și de familie, domiciliu și corespondență – Care este reacția SIS-lui