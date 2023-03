Câți euro costă să trăiești o lună în Franța. Cât costă chiria și cât trebuie să plătești pentru mancare

14:50

Prajitura cu morcov de post este perfecta pentru perioadele in care trebuie sa te abtii de la diverse alimente, dar si pentru regim. In plus, nu contine nici gluten, asa ... Post-ul Cum să faci o prăjitură cu morcov de post fără coacere: rețeta cu care vei surprinde întreaga familie apare prima dată în Unica.md.