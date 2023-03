Business Legal Bites No. 1/23 – ultimele noutăți legislative, by MELNIC | BERCU

MELNIC | BERCU Legal Advisors are in plan să publice o serie de sumarizări care vor acoperi cele mai recente noutăți legislative, de interes pentru mediul de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceste materiale sunt concepute să fie de ajutor atât profesioniștilor în drept, cât și antreprenorilor. Fiecare sumar va fi prezentat […] Articolul Business Legal Bites No. 1/23 – ultimele noutăți legislative, by MELNIC | BERCU apare prima dată în JMD.

