Liliana Catana pleacă din sistemul judecătoresc și critică Pre-vettingul: „Este sub demnitatea mea să fiu supusă unei bătăi de joc publice”

Ministerul Afacerilor Externe român salută adoptarea, de către Parlamentul Republicii Moldova, proiectului de lege prin care sintagma „limba moldovenească" va fi înlocuită cu „limba română" în actele normative și Constituție. MAE a menționat că adoptarea acestei legi restabilește adevărul științific și reconfirmă comunitatea de limbă, istorie și cultură dintre România și Republica Moldova.