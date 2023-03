ULTIMA ORĂ: Actuala Adunare Generală a Judecătorilor ar putea lua o pauză pe un termen nedefinit – Ce se întâmplă în continuare

16:20

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030 a fost discutat de membrii Comisiei paritare pentru descentralizare, în cadrul ședinței prezidate de prim-ministrul Dorin Recean. Documentul de politici, care urmează a fi aprobat de Executiv, descrie viziunea, acțiunile și resursele necesare pentru a accelera transformarea europeană a instituțiilor publice la nivel central și ... Guvernul pregătește un proiect de lege privind amalgamarea voluntară – E în contextul Strategiei de reformă a administrației publice The post Guvernul pregătește un proiect de lege privind amalgamarea voluntară – E în contextul Strategiei de reformă a administrației publice appeared first on Politik.