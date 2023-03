Pensiile vor fi indexate cu 15% la 1 aprilie

22:10

Consumul recomandat de fructe pe zi depinde de o serie de factori, dar adulții ar trebui să consume, în general, în jur de 400 de grame de fructe zilnic, spun Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. De exemplu, 200 de grame ar putea fi un măr, o banană, trei prune... The post Care este cel mai sănătos fruct: e bogat în antioxidanți și are beneficii cardiovasculare appeared first on Portal de știri.