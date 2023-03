Încă o ţară interzice TikTok pe telefoanele mobile ale parlamentarilor

06:40

TikTok anunță o nouă funcție care le permite utilizatorilor să își reseteze feed-ul For You dacă recomandările nu mai sunt relevante pentru ei și o actualizare privind eforturile de a proteja comunitatea împotriva recomandărilor repetitive. Feed-ul For You ajută comunitatea să descopere o varietate de creatori, conținut, comunități și produse. TikTok înțelege că pot exista […] Articolul TikTok lansează o modalitate de resetare a feed-ului For You și actualizează sistemul de recomandări apare prima dată în Realitatea.md.