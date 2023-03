Victor Parlicov: Contractul cu Centrala de la Cuciurgan va fi renegociat, iar tariful la curent ar putea scădea

18:10

VIDEO: Fostul președinte socialist, Igor Dodon rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile Igor Dodon rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile și nu are dreptul să iasă din Republica Moldova. Decizia a fost luată astăzi de Curtea Supremă de Justiție, pe care Dodon o consideră ilegală. Tot astăzi, fostul președinte a solicitat permisiunea să plece în Grecia, într-un pelerinaj pe Muntele Athos. Judecătorii nu au examinat, deocamdată, această cerere. „Eu o consider ilegală, am spus...