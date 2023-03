Noi proteste în Franța. Forţele de ordine i-au evacuat pe manifestanţi la Paris

15:50

Ion Chicu declară că milioanele de euro și dolari pompați de peste hotare în consultanții poitici ai Maiei Sandu și grupării PAS, dau efect. Ion Chicu declară că Maia Sandu a decis, că cea mai simplă metodă de a reduce prețul facturilor este de a le spune moldovenilor în ce limbă sunt scrise cifrele din […] The post Ion Chicu: Deși mai ieri ne indignam împreună de tariful de 30 de lei la gaz, azi am “pus botul” la această “inițiativă istorică” first appeared on NEXTA.