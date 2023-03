James Cleverly: Guvernul Regatului Unit va oferi 10 milioane de lire sterline pentru a întări reziliența R. Moldova

16:00

Fostul premier, Vlad Filat, fruntaș al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a declarat că, în condițiile în care prețul la gaz pe piața internațională este în scădere – ajungând la sub 500 USD pentru 1000 metri cubi, iar tariful pentru consumatorii finali continuă să fie unul mare – 29,27 lei pentru 1 metru cub, ... Filat: Tariful la gaz ar putea să scadă, dar a existat o lipsă totală de înțelegere cum trebuia gestionat domeniul energetic – Deciziile au fost tâmpite. The post Filat: Tariful la gaz ar putea să scadă, dar a existat o lipsă totală de înțelegere cum trebuia gestionat domeniul energetic – Deciziile au fost tâmpite. appeared first on Politik.