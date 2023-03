Luptătoarea moldoveancă Irina Rîngaci a cucerit bronzul la Campionatul European Under 23

09:40

Magistratul Aureliu Postică de la Judecătoria Chişinău, învinuit de procurori de îmbogăţire ilicită, a fost scos de sub urmărire penală, iar dosarul i-a fost clasat, scrie anticoruptie.md. Judecătorul, suspendat pentru perioada desfăşurării urmăririi penale, este în drept să revină în sistem. Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi anulare a dosarului a fost semnată […] The post Judecătorul Aureliu Postică, liber să revină în magistratură: dosarul în care era cercetat pentru îmbogățire ilicită a fost clasat appeared first on NewsMaker.