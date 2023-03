LOT, compania aeriană din Polonia, va crește numărul de zboruri din Chișinău spre Varșovia

15:30

După cum vă amintiți, în cadrul proiectului On The Map au fost vizitate cinci regiuni ale țării de către cinci echipe de tineri super entuziasmați și dornici de a-și petrece timpul interesant și util! În acest articol, puteți vedea ce a descoperit echipa Cowboys în Călărași. Сообщение (foto) Echipa „Cowboys” a descoperit orașul Călărași în cadrul proiectului On The Map появились сначала на #diez.