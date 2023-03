(VIDEO) Reacția lui Dorin Recean la retrocedarea clădirii Bibliotecii Naționale, Mitropoliei Basarabiei

09:00

În orașul rusesc Ekaterinburg, doi copii s-au aflat timp de trei zile într-un apartament cu cadavrele părinților lor. Vecinii au pătruns singuri în apartament fără a aștepta salvatorii, scrie e1.ru. Aceștia au auzit plânsetele copiilor. În apartament a fost găsit cadavrul unui bărbat și a unei femei. Un băiețel de doi ani și o fetiță de