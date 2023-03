Dodon: „Eu am acum 10 dosare penale. Credeți că e corect să revin la conducerea PSRM?”

12:30

Atac mediatic asupra Primăriei Chișinău și a activității acesteia. Potrivit primarului general Ion Ceban, doar într-o săptămână, 313 știri negative au apărut în presă cu privire la cum se dezvoltă capitala. Edilul afirmă că toate cele relatate de presă în mare parte sunt jumătăți de măsură, fără reacția primăriei și fără informare corectă a jurnaliștilor.