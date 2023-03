Cum îți dai seama că ai carență de Vitamina C

Vitamina C este o vitamină extrem de importantă pentru organismul uman, iar o carență a acesteia vă poate provoca câteva probleme serioase. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a precizat care sunt semnele care vă arată dacă aveți lipsă de această vitamină atât de importantă, scrie Unica.ro. Vitamina C este cunoscută pentru implicațiile benefice pe care le are în sănătatea sistemului imunitar, dar și pentru proprietățile ei antioxidante. Aceasta este considerată a fi unul dintre cei mai eficienți...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Odoras