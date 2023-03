Vot final al Parlamentului: Limba română legiferată în toate actele normative, inclusiv în Constituție

12:00

Guvernul a aprobat un pachet de legi care va reduce semnificativ birocrația, economisind aproximativ 50 milioane de lei și cel puțin 200 de mii de ore de muncă anual, a declarat într-o conferință de presă vicepremierul Dumitru Alaiba. Sunt propuse modificări semnificative în diverse domenii: al raporturilor de muncă, digitalizare, IT și comunicații electronice, control ...