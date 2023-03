FOTO Decis: sintagma „limba română” va fi introdusă în toate legile din Moldova. Reacția comuniștilor și socialiștilor

17:30

Octavian Iachimovschi este noul adjunct interimar al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție. Candidatura sa a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului Suprem al Procurorilor (CSP) din 15 martie. Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat în cadrul ședinței că nu poate participa la examinarea acestei întrebări, întrucât, pe când era încă avocat, a participat la dosare […]