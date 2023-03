Aprobat cu 58 de voturi! Judecătorii CSJ și candidații la această funcție vor fi supuși evaluării externe

14:10

Oportunitățile de dezvoltare a sectorului IT și viziunile Guvernului în vederea sporirii competitivității industriei tehnologiilor informaționale au fost discutate de premierul Dorin Recean în cadrul evenimentului dedicat aniversării a 6 ani de la deschiderea Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill". Prim-ministrul a apreciat activitatea Centrului, remarcând progresul înregistrat în sectorul IT pe parcursul ultimilor […]