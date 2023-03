Curtea Supremă de Justiție ar putea avea mai puțini judecători. Reforma a fost votată în prima lectură

16:10

Partidul „ȘOR" anunță că organizează pe 15 martie „un flashmob național de blocare a drumurilor". Acțiunea are loc, potrivit partidului, „în contextul refuzului autorităților de a discuta despre achitarea facturilor cetățenilor". La manifestație participă „deputați ai Partidului „ȘOR", aleși locali și simpatizanți ai formațiunii". Aceasta se desfășoară, comunică partidul, în diferite regiuni ale țării. „Din cauza atitudinii […]