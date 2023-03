Ministra justiției cheamă judecătorii să participe la Adunarea Generală

10:50

Efectul psihologic al aflării diagnosticului de cancer este devastator pentru unii bolnavi, afectându-le chiar prognosticul pe termen mediu și lung. Din acest motiv, consilierea lor de către specialiști este esențială. Potrivit psihologului Mariana Bolun, anunțul despre diagnosticarea cu cancer a unui pacient, îl afectează nu doar pe bolnav, dar și...