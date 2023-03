LIVE: Conferință de presă susținută de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, James Cleverly

20:40

UE a donat Consiliului Audiovizualului din R. Moldova echipamente electronice în sumă de 125 de mii de euro pentru a îmbunătăți capacitățile de a monitoriza media audiovizuală Donația făcută în prezența Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, constă în 45 de calculatoare, 46 de dispozitive de surse neîntreruptibile de energie (UPS-uri), 16 laptopuri, ... Consiliul Audiovizualului se întărește – Va monitoriza mai atent furnizorii de servicii media