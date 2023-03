(foto) Participanții proiectului On The Map au fost la Bălți. Ce a văzut acolo echipa „Acadelele”

Proiectul On The Map a dat posibilitate a mai mult de 50 de tineri să se îndrepte spre cinci regiuni ale țării, vizitând anumite locații turistice interesante. În acest articol puteți descoperi ce au vizitat la Bălți toți cei 20 de călători ai echipei Acadelele. Сообщение (foto) Participanții proiectului On The Map au fost la Bălți. Ce a văzut acolo echipa „Acadelele” появились сначала на #diez.

