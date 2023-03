Tiraspolul nu va preda Chișinăului bănuiții de planificarea atentatelor

18:00

Un nou proiect municipal este gata! Potrivit primarului general Ion Ceban 5 instalații cu 40 de obiective turistice sunt primele rândunici în proiectul de lungă durată lansat de către Primăria Chișinău – Proiectul „You are Here”! „Acest proiect are ca scop facilitarea orientării în spațiu a turiștilor capitalei în raport cu obiectivele care pot fi … Articolul Proiectul „You are Here”! 40 de obiective turistice sunt primele rândunici în proiectul lansat de Primăria Chișinău apare prima dată în BreakingNews.