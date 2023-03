video | Zelenski: Agresiunea rusă se apropie de punctul în care poate ceda

08:40

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat lansarea unui nou proiect municipal intitulat „You are Here”. Primele 5 instalații cuprind 40 de obiective turistice, oferind astfel oportunități noi și interesante pentru localnici și turiști de a explora capitala Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Acest proiect are ca scop facilitarea orientării în spațiu … Articolul foto | „You are Here”: În Chișinău au apărut 5 instalații cu 40 de obiective turistice apare prima dată în ZUGO.