NM Espresso: planul Kremlinului în Moldova, sexismul în manualele de limba rusă, acum — zboruri din România și cât costă polița medicală

21:20

Primăria Chișinău construiește în sectorul Ciocana un Amfiteatru. Circa 70% din lucrările de amenajare a zonei de recreere din bulevardul Mircea cel Bătrân 4/3 au fost deja efectuate. Potrivit primarului Ion Ceban, au fost construiţi pereţii de sprijin pentru amfiteatru, reparate scările care duc către LT ,,Gaudeamus” şi amenajate rampele de acces pentru persoanele cu […] The post (FOTO) În sectorul Ciocana se construiește un Amfiteatru. La ce etapă se află lucrările appeared first on NewsMaker.